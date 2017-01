Viviana Fein rompió el silencio: “Yo llegué al departamento de Nisman tres horas después que la madre”

“El procedimiento fue totalmente normal. Lo voy a explicar científicamente. Para todo tengo respuesta. Voy a contestar en el marco de la causa“, aseguró Fein en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

– ¿Es tan complejo determinar si una persona se suicidó o la mataron?

– Sí, es tan complejo. Sería fácil emitir un dictamen. Esta muerte fue con un disparo, no fue con un ahorcamiento que deja un surco. No encontramos una nota. Yo llegué (al departamento) tres horas después de que ingresara la madre y el médico de Swiss Medical. No estuve allí desde el minuto cero con la madre, con la Prefectura, con todos… Había cinco autoridades judiciales y todos miraban lo que se hacía.

Las frases más destacadas:

Cuando dije que lamentablemente no había rastros de pólvora, lo que quise decir es que no se pudieron encontrar. Si yo hubiese buscado un solo encuadre legal, hubiera emitido un dictamen. Estuve once meses produciendo medidas de prueba que jamás fueron sugeridas por la querella.

Mi acción en la causa duró once meses, después asumió la doctora Palmaghini.

Nunca recibí ninguna presión. Absolutamente.

La causa se mediatizó. Se habla de pruebas que no existen y se tergiversaron resultados que no están.