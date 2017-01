Reubicación de felinos del ex zoo “San Francisco de Asís”

Nacionalizado por TN el tema del cierre del ex zoológico “San Francisco de Asís”, por el presunto abandono y mora en la reubicación de los felinos en cautiverio, motivó un tratamiento periodístico al medio que obligó a convocar necesariamente al Lic. Javier Goldschtein, de la Fundación Banco de Bosques a profundizar sobre el tema. La fundación, es la institución que, con la Municipalidad de la Capital, analizan ultimar – en días más-, el proceso de reubicación y transferencia de los felinos del ex zoológico municipal que, en principio, culminaría con la localización de estas especies en un santuario de México.

En la ocasión, Javier Goldschtein, sostuvo que “la municipalidad de Santiago del Estero es pionera en el país en erradicar los animales de los zoológicos pero, sus autoridades, nunca consideraron la magnitud de qué hacer con ellos al momento promover el cierre definitivo del zoo”.

Javier Goldschtein, de la Fundación Bancos de Bosques y es un hombre que trabaja en el zoológico de Buenos Aires, en el “Eco Parque”, quien aludió a lo que implica trasladar a los felinos criados en cautiverio de un zoo a otro espacio, cómo es y porque no es sencillo trasladar leones, tigres, elefantes, etc.

Goldschtein, consideró plausible y positivo el cierre de un zoo “lo cual es importante para gente que empatiza mucho con los animales. Pero, hay detrás realmente un proceso largo donde entran muchos actores y los tiempos no son los que uno quisiera”.

El prestigioso profesional, estuvo en esta Capital, en junio pasado, invitado por organizaciones protectoras de animales, visitó el ex zoo y en la oportunidad mantuvo contacto con el jefe comunal, Hugo Orlando Infante. Valoró que lo interesante es que “un grupo de organizaciones no gubernamentales, que dejan de preocuparse y empiezan a ocuparse para encontrar una solución viable a estos animales, a lo que suma un gobierno municipal, que elige apoyar estas iniciativas y a empezar a pensar cómo se harían estas derivaciones”.

Breve historia

Relató que “en el 2014, se cerró el zoo y a partir de allí quedaron estos felinos, que no son sencillos de derivar y que no pueden quedarse en la Argentina. Nosotros no tenemos santuarios que puedan recibir esos animales. ¿Qué lugares? Sudáfrica, México y EEUU tienen varios también, pero ahí entran en juego otros factores decisivos. Ellos son el afrontar el cumplimiento de las reglamentaciones internacionales y, por supuesto, los protocolos sanitarios. Estos países son muy distintos, uno de otros, y es donde nosotros intentamos articular las acciones necesarias, con distintos actores, para poder -en el menor tiempo posible-, derivar estos animales”.

Señaló, por otra parte, que la fundación interviene a convocatoria de la sociedad civil “a partir de ahí tenemos contacto directo con el gobierno de la ciudad de Santiago del Estero, que ya habían intentado hacer unas derivaciones que fueron infructuosas a Chile, Brasil, México y EEUU que no fueron posibles. No estoy al tanto dónde puntualmente, porque fue hace mucho tiempo, pero las intenciones cayeron por cuestiones burocráticas con los permisos de un país y de otro. La verdad es que se encontraron con los animales y con la falta de capacidad para poder resolverlo en el tiempo necesario y es ahí donde entramos nosotros para intentar colaborar y buscar el mejor destino y es lo mismo que estamos trabajando en el Eco Parque de la ciudad de Buenos Aires, que el animal vaya a un mejor lugar, y termine su ciclo biológico de la mejor manera”.

Reveló Goldschtein que “hoy si tenemos tres posibilidades que estamos evaluando, porque una vez que definamos cual puede ser, hay un intercambio burocrático entre las dos instituciones, en el caso de la Municipalidad de Santiago el santuario que lo vaya a recibir y a partir de ahí, otros departamentos como Fauna de la Provincia, Fauna de la Nación, los convenios internacionales. En el caso, es un convenio de mercado internacional para especies en peligro de extinción como es el caso del tigre, tiene un estándar internacional que no hace fácil el traslado, la importación, la exportación. Son muchas cuestiones las que se ponen en la mesa y más largas de lo que uno quisiera. En otra época uno podía sacar un animal, llevarlo y traerlo. A partir de esto están marcos regulatorios que lo que hacen es frenar el comercio ilegal de animales, pero también imposibilitan que esto se haga”.

Puntualizó que “la derivación de animales es cara. Pensemos que estamos hablando en principio en Santiago del Estero de un traslado interno, por ruta, monitoreado en tiempo real, hasta Buenos Aires, y de Buenos Aires un traslado internacional a cualquier destino que se determine, y en cajas especiales que son para traslados. Se aplican normas que regulan la perfección del traslado, como van en bodega de avión, en jaulas-cajas especiales y costosas y que también lleva tiempo generarlas. Estamos a punto de definir el presupuesto en tres posibles santuarios, la firma de un convenio de trabajo y partir de ahí la construcción de las cajas para la posterior derivación de los animales”.

Advirtió que “para la derivación se debe saber si se puede derivar cada animal, cada individuo. Porque de los seis que hay, cada animal tiene una edad y una realidad sanitaria, enfermedad posible, así que un equipo de especialistas debe evaluar que todos los animales estén en condiciones de ser trasladados”.

Indicó Goldschtein que “en un primer momento se hizo una evaluación, y se determinó que, en su mayoría son felinos jóvenes, no solo por la posibilidad de derivación sino por la posibilidad de vida, a la mayoría les queda 10 a 15 años de vida y la idea es darles los mejores posibles”.

Aclaró que “mucho se ha hablado de liberar animales y ningún animal criado en cautiverio puede ser liberado en su hábitat natural, siempre tiene que quedar en condiciones de semi libertad o de libertad controlada como santuarios. No pueden alimentarse solos, no pueden volver espacios de naturaleza, son animales y especies que viven muchos entrecruzamientos en zoológicos y en circos, entonces no los puede uno reintroducir a un ambiente natural con animales que no viven con sus especies y que no salen a cazar por sí mismos, a valerse por sí mismos. Hay un trabajo de veterinarios expertos que los van a acompañar. El santuario es la mejor forma de asegurar bienestar animal”.

Valoró que “hay un cambio en el paradigma de cómo vemos al otro y del trabajo que estamos haciendo en todos los ámbitos. Porque están los municipios de Santiago del Estero y de Buenos Aires, que comenzaron a entender que los animales tienen derechos, tienen necesidades y el objetivo es mejorar considerablemente la vida de aquellos que no pueden volver a su ambiente natural, hay casos como el Eco Parque de animales que han sido introducidos a su ambiente natural pero estos, puntualmente, no”.

Concluyó reflexionando que “estamos trabajando para mejorar la vida de los animales en cautiverio, pero también es importante no humanizarlos, uno cuando los ve empatiza pero, siguen siendo animales, que tienen otro tipo de rendimientos y de condiciones que nosotros no tenemos