Quimsa sigue sin levantar cabeza

El juego arrancó dinámico y sumamente entretenido. Bahía Basket intentó imponer su juego, darle velocidad a cada ataque. Arrancó con un Alley oop de Redivo para Vaulet para tomar ritmo en el match. Quimsa respondió bien con sus recursos, un perímetro picante, aunque bien marcado. Romano tuvo un buen arranque defendiendo a Johnson, recuperando y colaborando un bombazo. Bahía Basket se desconectó en defensa, dejó correr al santiagueño y Elliot anotó para alejarse 12 – 4 en cuatro minutos. La visita parado en zona, y adelante con solidez y aprovechando las liviandades del local. Romano aportó otro bombazo, Battle se fortaleció y estiró a 18 – 8 las cifras.

La situación del partido no cambió demasiado. Hopson manejó bien los hilos de Quimsa, tuvo paciencia para generar la ofensiva, y Romano continuó formidable (8) para que las cifras no tengan techo. El local perdido en la ofensiva, cortado los circuitos y sin la intensidad de otros juegos atrás. Quimsa dominó los tableros, se hizo fuerte, y pudo jugar con claridad. Elliott (7) fue importante para subir el techo (23 – 8 y 25 – 10). El local con números bajos (0-4t3, 1-4t1), contenido Redivo (0-2 de campo), lento en el traslado, bien marcado Johnson, y la zona que lo sacó de foco. Quimsa no detuvo su marcha y cerró arriba 28 – 11.

Bahía intentó cambiar la historia en el arranque. Una presión mayor en defensa sobre los tiradores, y adelante más suelto. Redivo se sacó la mufa con un bombazo, Vaulet colaboró en ambos costados y Johnson se hizo sentir (7-0 y 28 – 18 en 2 min). El santiagueño reaccionó, mucho tuvo que ver Hopson guiando y encontrando espacios para anotar. Gallizzi tuvo un buen ingreso sacando faltas, yendo con potencia al aro para despegarse nuevamente (34 – 20). El juego fue gol a gol, Bahia encontró algunos espacios para anotar cerca del aro, pero sin solidez atrás. Quimsa sostuvo su rendimiento, encontró gol y via libre para encarar el aro. El juego mantuvo los mismos carriles, y el santiagueño con variantes para anotar y tomar renta de 41 – 26 en medio cuarto.

El partido tuvo diferentes vaivenes. Bahía Basket intentó mejorar en intensidad y defensa, y con una ráfaga de Vaulet (5) achicó guarismos para ilusionar a su gente (41 – 31). Quimsa contó con Hopson como baluarte, los tiradores lanzando rápido, con buenos movimientos y ganando físicamente. El santiagueño continuó con su dominio en los tableros y sobrecargó muy bien el aro rival. En el medio hubo una situación inesperada. Quejas constantes de Nestor García al comisionado técnico, y Estevez decidió su expulsión. Bahía Basket creció en su juego, tuvo dinámica, Vaulet fue clave yendo con solidez al aro. Quimsa bajó su intensidad y dejó correr al bahiense (46 – 38). El juego cambió notablemente, la visita perdió claridad, y el local con un buen cierre en defensa y anotando fuerte en los cristales quedó solamente 48 – 41 abajo.

El arranque del tercer cuarto fue mu defensivo. Bahía Basket mejoró cortado el pickandroll interno del visitante, y recuperando para correr. El local encontró variantes, Blocker aportó un bombazo, y Quimsa sintió un cierto desgaste en los dos sectores de la cancha. Levy y Johnson empezaron a hacerse sentir, hubo un par de volcadas que levantaron a la gente y el juego fue otro. Fjellerup tuvo mayor protagonismo, sumado a Redivo y espacios para penetrar. Quimsa perdió en los tableros, todo el dominio del primer cuarto cambió de mando. Ni Elliott ni Harper aparecieron en escena, Battle y Romano mejor sostenidos y Bahiá ganando en velocidad (55 – 54 en medio cuarto).

El partido definitivamente fue otro. Blocker fue sumamente importante en juego y gol (7) generando otra opción de gol para el local. Bahía pasó al frente 56 – 55 después del 2-0 del partido. El juego fue gol a gol, Quimsa se metió en una dinámica poco conveniente. Bahía mejoró notablemente en su defensa y sin base natural (Fjellerup – Blocker – Redivo) tenendo juego y claridad. Quimsa perdió completamente las riendas, Hopson sin juego ni ideas, y se sostuvo a puro triple solamente. El bahiense jugó mejor, pasó la bola con lucidez´y hasta se colocó +5 en el cierre. Respondió a tiempo Cowan con un bombazo para salir del muy mal momento y quedar solamente por debajo 65 – 63 en un parido que cambió notablemente.

El final fue sumamente tenso. Bahía Basket sostuvo como pudo el marcador. Se mantuvo sin base natural, pero con un elenco muy dinámico, enérgico para llevarse puesto a su rival. Fue importante el aporte de Ramos en defensa y anotando también. Sin Johnson, Bahia sostuvo a Battle y una zona pintada sin tanto desequilibrio. El encuentro continuó para cualquiera, ambos con errores, y Quimsa intentando levantar cabeza. Ramos encestó un doble y falta, pero la visita respondió bien y recuperó el comando con Cowan (69 – 67 en 3 min). El encuentro cayó en un pozo, Bahía apurado en sus lanzamientos y Qumsa sin poder escaparse. Johnson volvió y tuvo mucho protagonismo. La bola pasó por él en cada ofensiva, y pudo dejar al frente al local en un juego que tuvo intercambios incanzables en el marcador.

El encuentro mantuvo su intensidad y sus variables. Johnson cometió la cuarta falta y nuevamente tuvo que ir al banco. Ambos intercambiaron canastas, y los libres comenzaron a ser muy importantes. Bahía siguió corriendo, recuperando y anotando en velocidad. Redivo robó una bola notable ante Hopson para escaparse 75 – 71 con 3m30s para el final del partido. Las defensas y cada decisión fue esencial para el devenir del encuentro. Para colmo Quimsa anotó 2-4t1 y no pudo igualar las acciones, y Redivo no dudó luego (2-2t1, 77 – 73 con 2m20s). La tensión no se detuvo, y las diferencias fueron mínimas en todo momento. Los libres continuaron jugando su partido aparte. Harper descontó, y luego Johnson contestó de la misma forma (79 – 75 con 1m33s). Quimsa perdió la bola, Bahía erró y tomó su rebote para consumir segundos, pero no lo aprovechó.

El santiagueño fue a la línea pero desperdició su chance. Battle no solo anotó 1-2t1 (79 – 76 con 50s). Bahía Basket dejó pasar los segundos, manejó bien su ofensiva, y le quedó servida a Johnson que increíblemente malogró su chance debajo del aro. Quimsa fue por la heroica, pero a Hopson le cobraron una caminata inexistente cuando quedaba solo para lanzar con 13s. Redivo fue infraccionado, convirtió 1-2 (80 – 76). y en la reposición Elliot no pudo responder. Bahía volvió a remontar una tormenta como tantas que ya tiene en sus espaldas.

SÍNTESIS:

Bahía Basket (80) Facundo Corvalan, Lucio Redivo 11, Juan Vaulet 17, Jamaal Levy 6, Anthony Johnson 15 FI Máximo Fjellerup 2, Hernán Jasen 2, Fermin Thygesen, Jerel Blocker 19, Ariel Ramos 6 y Francisco Filippa 2 DT: Sebastián Ginobili

Quimsa (76) Philip Mc Hopson 9, Aaron Harper 15, Carl Eliott 11, Nicolás Romano 16, Robert Battle 8 FI Fabían Sahdi, Luciano González 3, Tayavek Gallizzi 5 y Jaz Cowan 9 DT: Nestor García

Cuartos: 11 – 28; 41 – 48 (30 – 20), 65 – 63 (24 – 15)

Árbitros: Estevez – Zanabone

Estadio: Osvaldo Casanova