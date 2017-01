¡Pensá, pensá!: ¿qué pesa más, un kilo de ladrillos o un kilo de algodón?

Los amigos la filmaron mientras ella afirmaba que los ladrillos pesan más. El video pasó de WhatsApp a Twitter y YouTube y obviamente se hizo viral. Ah, y ella sigue pensando que tiene razón.

Lo conocíamos de chicos como un kilo de plumas o plomos, pero parece que esta es la versión moderna: ¿qué pesa más, un kilo de ladrillos o de algodón?

Vale, la protagonista del último viral, no tiene dudas.

Los amigos intentan, infructuosamente, explicarle la diferencia entre peso y volumen. Pero no entiende.

“¿Qué pesa más, un kilo de frutillas o un kilo de sandía?” le preguntan.

“Son frutas, es diferente!” responde ella.

Mientras le siguen dando ejemplos de cosas que pesan lo mismo -porque un kilo es un kilo, no importa el material-, una duda nos carcome: ¿por qué esta chica tiene una toalla o repasador en UNA PARTE del pelo? ¿Qué está haciendo? O mejor dicho: ¿qué esconde?

Volviendo a la discusión, después de un minuto y medio la cosa se pone un poco más fuerte.

“ES UN KILO, UN KILO” grita alguien detrás de cámara.

“PERO ES LADRILLO” responde Vale, convencidísima como Galileo Galilei afirmando que la tierra se mueve (sí, hacemos virales pero sabemos algo de historia).

En Twitter compartieron una versión un poco más corta del video… y ya tuvieron varios miles de RT y Me gusta (no sabemos si pesan más o menos que los de Facebook o Instagram).

Lo mejor de todo es cuando trata de explicar que “el ladrillo lo tratás de levantar y pesa, el algodón no” y se lleva un dedo a la sien para indicar: “PENSÁ ANTO, PENSÁ”. Sí, la amamos.

Por supuesto, el cierre no tiene desperdicio. Le preguntaron si en el colegio no había hablado del tema y su conclusión fue maravillosa: “sí, pero me dijeron que no tenía caso discutir conmigo”.