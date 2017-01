Obama, ex presidente: “Les prometo que voy a estar con ustedes”

Barack Obama y su mujer, Michelle Obama, dejaron el Capitolio de Washington DC este viernes a bordo de un helicóptero que los llevó a la base Andrews de Maryland. Una vez en tierra y ya convertido en un ciudadano común, el ex presidente pronunció un breve discurso.

“El cambio no se produjo desde arriba sino de abajo. A veces enfrentó escepticismo, hubo algunos que sintieron que las instituciones de poder y privilegios en este país estaban demasiado arraigados, y aún así todos ustedes, de ciudades grandes o pueblos pequeños, algunos muy jóvenes, decidieron creer”, expresó Obama.

“Todos teníamos esperanza. Como dije en 2004, no fue fe ciega lo que los impulsó, ni ingenuidad, sino la esperanza frente a la incertiumbre. Y Michelle y yo fuimos las caras de eso, pero nunca se trató de nosotros sino de ustedes. Todas las cosas buenas que pasaron en estos 10 años son obra de ustedes”, aseguró el ahora ex mandatario.

“Nuestra democracia no son los edificios o los monumentos. Son ustedes, que pueden trabajar juntos. Y eso no termina. Esto es una parada técnica, esto no es un punto aparte, es una coma en la tarea continua de construir América“, subrayó.

“No podría estar más orgulloso de ustedes. Este ha sido el privilegio de mi vida y sé que hablo por Michelle también. Esperamos continuar esta tarea juntos. No puedo esperar a ver qué es lo que hacen en el futuro. Les prometo que voy a estar con ustedes. Sí, lo hicimos. Sí, podemos”, finalizó con el eslogan de su campaña electoral.