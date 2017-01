Nuevas críticas a la decisión del PAMI de revisar la entrega de medicamentos gratis a jubilados

“Usted cobra la jubilación, tenga o no prepaga, le retienen para el PAMI un porcentaje muy importante de la jubilación y mucha gente lo que hace es optar porque no te permiten tomarlo como pago a cuenta de una prepaga. Hay gente que dice bueno, voy a utilizar el beneficio del PAMI para algún medicamento que me puedan entregar gratis o con descuentos. Pero eso es un derecho adquirido, el gobierno lo sacó”, explicó. Y subrayó que “el PAMI tiene excedente financiero” y que “es acreedor en más de USD 1.000 millones del Estado”.