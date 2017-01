Migraciones pidió expulsar del país a la madre del asesino de Brian Aguinaco

Según explicó el abogado de la familia, Guillermo Endi, el joven acusado del crimen recuperó la libertad por ser menor de 16 años: “Explicó que los menores no son punibles de 16 para abajo, no lo puede detener más de 10 días. No tenía opción de no dejarlo libre. Hay que sobreseerlo, no importa si fue el autor o no. Tiene que estar sobreseído, no es punible. No va a ser juzgado, es menor”.