Mal comienzo de año para Quimsa que fue derrotado por Quilmes

Quilmes derrotó en el Polideportivo Islas Malvinas a Quimsa por 83 a 78 en el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet y consiguió así su primera victoria en el año. La figura del equipo marplatense fue Luca Vildoza con 26 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias. También se destacaron Eric Flor, con 17 tantos, y Bruno Sansimoni, con 15. Por el lado del equipo santiagueño se destacó Aaron Harper con 19 puntos.

Poco pudo hacer Quilmes en el inicio del partido, un Quimsa arrollador tomó ventaja rápidamente. Tras estar abajo por un punto (8 a 7), el conjunto santiagueño estampó un parcial de 10-0 que fue imposible de recuperar para el club marplatense en ese período. Esa parte finalizó 23 a 11 en favor de Quimsa.

Bruno Sansimoni fue decisivo en el segundo cuarto, en el que aportó 12 puntos para el equipo local. Los dirigidos por Néstor Che García volvieron a marcar 23 puntos en el segundo cuarto, pero Quilmes fue superior en ese tiempo, con 24. El primer tiempo finalizó con Quimsa arriba por 46 a 35.

Lo mejor del partido se vivió en el tercer cuarto. Quilmes volvió encendido para arrancar el segundo tiempo, sobretodo Luca Vildoza, que marcó 13 de los 24 puntos del “Tricolor” en el parcial. El local mejoró considerablemente la defensa y comenzó la remontada.

Quilmes consiguió dar vuelta el partido, luego de arrancar el cuarto once puntos abajo. Romero, con tiros desde el libre, no pudo poner a su equipo en ventaja pero sí empatar el encuentro (59 a 59). Algo clave de este cuarto fue que Hobbson y Sadi no anotaron puntos en Quimsa.

Ya en el último cuarto del partido, con un encendido Eric Flor, un triple de Sansimoni y un imparable Luca Vildoza, Quilmes consiguió la ventaja y la mantuvo hasta el final. Un vibrante desenlace para un partido ajustado, en el cual el equipo dirigido por Javier Bianchelli volvió a ganar tras una gira como visitante con dos derrotas.

Bianchelli decidió dejar a Flor, Vildoza y Sansimoni, los tres goleadores del partido, al mismo tiempo en la cancha. A Quimsa no le alcanzaron los 5 triples que Aaron Harper marcó para conseguir la victoria.

Ahora Quilmes tiene una semana de preparación hasta el próximo partido ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia en el Polideportivo, un lugar en el que se siente a gusto. Por su parte, Quimsa se queda en Mar del Plata ya que el martes enfrenta a Peñarol.