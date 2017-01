Entregan viviendas sociales en la ciudad de La Banda

En el marco del plan de viviendas sociales impulsado por la gobernadora de la provincia, Dra. Claudia de Zamora se dejaron inauguradas 10 unidades habitacionales totalmente amuebladas en la ciudad de La Banda. El acto de inauguración fue presidido por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai y el ministro de Producción, Ing. Luis Gelid.

En este contexto, los beneficiarios fueron Claudia Patricia Lastra, Lorena Jiménez, Mónica Abila, Isabel Gándara, Rita Paz, Verónica Verón, Andrea Serrano, María Inés Argañaraz, Hermelinda Moran, Franklin Coria.

El acto protocolar de corte simbólico de cintas y entrega de llaves fue en la casa de Claudia Patricia Lastra, quien emocionada y agradecida a la primera mandataria provincial, mencionó: “Yo vivía en un ranchito, que tenía muchos bichos, donde no podía avanzar en la construcción. Ahora le agradezco mucho a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora. Nosotros no teníamos a dónde comer, ahora voy a estar mejor, está muy linda la casa, así que estoy muy contenta. Es un sueño que se me cumple, ya que siempre necesité para mis hijos y ahora ya tengo esta vivienda digna. Muchísimas Gracias”.

Además, el resto de los beneficiarios también agradecieron a la gobernadora, Claudia de Zamora.

Rita Paz expresó: “estoy muy contenta y emocionada porque después de tantas cosas malas que hemos pasado en el ranchito, que cada vez que llovía se caía agua por el techo ahora vamos a poder vivir mejor gracias a la gobernadora que me ha dado esta casa y gracias a todo su equipo de trabajo”.

Mónica Avila dijo: “gracias a la Gobernadora por esta casita digna. Estoy muy contenta y agradecida por tener esta nueva vivienda en donde voy a comenzar una nueva vida”.

Verónica Verón contó: “Yo vivía en un rancho, que se me caía el agua, cada vez que llovía, ahora gracias a la gobernadora voy a estar mejor. Esto es un sueño que se me cumple para mí. Estoy muy contenta y agradecida a todos por que ahora ya tengo mi casa propia”.

Andrea Serrano sostuvo: “estoy contenta y agradecida a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, al Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, al Ministro de Desarrollo Social, Dr. Hugo Ángel Niccolai. Es un sueño muy grande que se me cumple para mi”.

Por otra parte, el ministro Gelid, señaló: “Este es un extraordinario proyecto que ha lanzado la gobernadora, donde se rescatan valores porque la vivienda es fundamental y necesaria y genera esperanza, sueños y expectativas, rescatando la cultura del trabajo ”.

En el final, el Ministro Niccolai, esbozó: “Agradecido a todos por estar hoy aquí, para poder concretar esta jornada de trabajo, de entrega de viviendas. Quiero felicitar muy calurosamente a las instituciones, que han permitido que estas familias hoy reciban sus casas”.

Por último, afirmó: “quiero resaltar que este programa está dirigido para las personas que se encuentran habitando viviendas ranchos o precarias y que no pueden pagar una cuota del IPVU, por eso es importante el involucramiento de todas las organizaciones de la sociedad civil, para que juntos podamos ayudar a las personas que tenemos a nuestro alrededor”.