El Cementerio de la Ciudad Capital continúa con trabajos de mantenimiento y limpieza

En este sentido, el subdirector del mismo, Mijaell Sayago acotó que “en esta época del año nos dedicamos a limpiar las malezas para mantener el cementerio en óptimas condiciones. También estamos trabajando en la infraestructura de los techos de diferentes monumentos. Aprovecho esta oportunidad para pedirles a los propietarios que vengan a hacer el mantenimiento como es un periodo de lluvias, necesito que se aproximen para revisar desagües tapados”.

“Dentro de poco saldrá la licitación para pintar la fachada completa del cementerio La Piedad. Con respecto a la seguridad se reforzó la presencia policial, en lo que es la parte del fondo del cementerio para dar seguridad a las personas que nos visitan y en salvaguarda del patrimonio en custodia de la institución”.

“Finalmente, quiero aclarar que según trascendidos por otros medios de comunicación respecto a un empleado que se golpeo en la cadera. En realidad no es empleado municipal si no que es un albañil que trabajaba de manera particular realizando el mantenimiento de un nicho” dijo Sayago.