Cristina Kirchner acusó a Gómez Centurión de hacer “apología del delito”

La ex presidenta Cristina Kirchner aseguró este lunes que el jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien dijo que no existió un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura, cometió “apología del delito” y consideró que su opinión es igual a la del mandatario Mauricio Macri.

“La reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión. Es Macri”, recalcó la ex jefa de Estado. En su cuenta de Twitter, la ex mandataria cuestionó los dichos del jefe de la Aduana y evaluó que “cometió apología del delito”.