Calidad de Vida municipal efectuó controles durante el fin de semana

La dirección de Calidad de Vida del municipio capitalino, efectuó controles durante el fin de semana. El Director de Calidad de Vida de la Municipalidad Capital, Daniel Pikaluk, se refirió a los controles nocturnos efectuados por esta dependencia durante el fin de semana en la ciudad capital.

“En el transcurso del fin de semana se hicieron varios operativos todo por el tema de la veda alcohólica, ya que hubo varios kioscos que se tuvieron que clausurar, debido a que después de las 0.00 horas seguían con la venta de alcohol. Se hicieron algunas clausuras de kioscos que vendían bebidas y se consumían en las plazas públicas, que también producen desmanes y roturas de los artefactos de estos espacios públicos y aparte hacen una especie de previa para ir a otros lugares como boliches, confiterías y pub”.

“La verdad que el fin de semana estuvo bastante complejo, bastante movido hubo muchos eventos de esta características, queremos decirle a la población en general que sigue en vigencia la Ley Provincial de la veda alcohólica desde las 0.00 hasta las 09.00 horas de la mañana, no tan solo nosotros, sino también personal policial, controla este tipo de cosas en el momento de detección de venta de alcohol, ya sea a menores o mayores, se procede a la clausura del directa del local”.

“Había disminuido un poco, pero bueno en este mes sobre todo, se noto un poco de incremento en este tipo de cosas probablemente pensando que iba a haber menos control o algo por el estilo, el control del personal de Calidad de Vida sigue tal cual con la idea de seguir reforzando este tipo de cosas” señaló.

“En realidad hacemos un recorrido prácticamente de toda la ciudad que es bastante extensa, hemos detectado en el barrio Primera Junta, en barrios distantes, no siempre hay un mismo lugar o un mismo sector que procede este tipo de cosas, también en el Ejército Argentino , también algunas actas de infracciones y bueno se trata de controlar todos los barrios para que de alguna forma la población se sienta protegida”.

Controles en las fiestas clandestinas organizadas por las redes sociales

“Gracias a un seguimiento que hicimos de las redes sociales, hemos detectado algunas que ya venían en forma cronológica y programada obviamente que se procedió al desalojo y clausura del lugar” agregó.

Concluyó señalando que “muchas veces, este tipo de fiestas son en casa de familia con venta de alcohol y de entradas, como si fuera una bailanta común y silvestre, pero obviamente que hay que recodar que en estos sectores este tipo de emprendimiento, no hay ningún tipo de seguridad, no hay personal policial, no hay salida de emergencia, la verdad que el tema seguridad es muy deficiente y obviamente que si se produce algún tipo de inconveniente con los riesgos que esto significa”.