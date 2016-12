Volcó un micro que viajaba desde Brasil a la Capital Federal: hay dos muertos

El hecho ocurrió cerca de las seis de la mañana a la altura del Km. 158 de la autovía, justo en la entrada a la ciudad de San José. Hasta el momento no se pudo revelar la identidad de las víctimas, pero se trataría de dos personas de nacionalidad brasileña. Los heridos, que presentan diversos cuadros de gravedad, fueron derivados de inmediato a los hospitales de la propia ciudad de San José y también de Colón y Villa Elisa.

“Estamos trabajando en el lugar todavía. Hay dos personas fallecidas. Todavía no se movió el micro y las personas se encuentran debajo del lateral del micro que volcó contra el piso. Necesitamos una grúa bien fuerte para levantarlo y en la zona no hay ninguna. Todavía no sabemos qué ha pasado”, afirmó Daniel Cabral, uno de los bomberos presentes en las tareas de rescate.