Topless de Micaela Viciconte, la ‘reina del fandom 2016’: “Ellos ven en mí un ejemplo para muchas cosas y yo trato de bajar un buen mensaje”

Si no fuese por sus cabellos rubios, a Micaela Viciconte (27) bien se la podría confundir con Xena, la princesa guerrera, dado que también le pone toda su garra a cada desafío de Combate Evolución. Elegida como la reina del fandom 2016 en la encuesta de la revista Paparazzi, la novia de Pitu Blázquez (33), compañero del reality de Canal 9, se hizo cargo de su popularidad: “Sé que me sigue un público de chicos muy jóvenes y sé que tengo responsabilidad. Ellos ven en mí un ejemplo para muchas cosas y trato de bajar un buen mensaje”.

Además, la marplatense se animó a un topless para el infarto con la revista Hombre y reveló: “Me encanta hacer fotos. Sé que mi cuerpo es más de deportista que de alta costura, pero ya desfilé para Verónica de la Canal y Claudio Cosano. Fue un sueño cumplido”. Un detalle poco común en estos días es que el lomazo de Mica es ciento por ciento natural, moldeado desde muy chica con su entrenamiento para llegar a convertirse en guardavidas.

Y si bien no entra dentro del añejado concepto de “guardabosques”, su pareja está muy presente en su vida ya que comparten las grabaciones y hasta los admiradores: “Nos llevamos bárbaro, pero es súper difícil. Me enamoré de una persona que estaba en el mismo reality que yo, y no me importó exponerme. Pero, a veces, pasa que estás unos días sin subir fotos juntos, y ya creen que estamos peleados. Todo el tiempo tenés que avisar que no es así. Pero igual me gusta, porque yo a mis fans les comunico todo”.

¡Mirá las fotos!

viciconte_16 viciconte_8 viciconte_7 viciconte_6 viciconte_5 viciconte_4 viciconte_3 viciconte_1