Marcelo Tinelli durísimo contra el Gobierno

Hombres cercanos al vicepresidente de San Lorenzo afirman que en reuniones mantenidas la semana pasada, Tinelli ya había expresado su enorme malestar: “Es tiempo de decir basta”, dijo el conductor.

“No puede ser que los clubes no tengan plata ni para comprar un pan dulce”, se lo escuchó decir en una de esas reuniones. Los convocados coincidieron en que la situación ya no da para más: “Nos pedían el estatuto, nos pedían de todo, y no nos dan nada a cambio”, se quejaron. “Los clubes están en la lona y no pueden pagarle ni a sus empleados”, finalizó la reunión Tinelli visiblemente enojado y frente a varios testigos.

Tinelli responsabiliza al Gobierno directamente de la asfixia económica que hoy viven los clubes: “Basta de decir desde el Gobierno que los dirigentes del fútbol son chorros. Eso es una mentira”, disparó. Y siguió sin anestesia:

“El Gobierno decide unilateralmente rescindir el contrato de FPT. Ahora para pagar exige la creación de la Superliga”.

