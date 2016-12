El desnudo de Griselda Siciliani: “Tengo la sensibilidad a flor de piel”

Griselda Siciliani pasa por un momento intenso de su vida. El 2016 la tuvo protagonizando la exitosa ficción Educando a Nina y, en el plano personal, con su separación de Adrián Suar.

La actriz termina el año con todo, desnudándose para una producción con la revista El Planeta Urbano: “Fue un año muy feliz en lo laboral. No sé si el mejor, porque siempre cuando termina cada año me parece el mejor. Esa es una parte mía optimista y también es una suerte, porque significa que siempre me tocan proyectos mejores, oportunidades que llegan y son increíbles. Lo que tuvo Nina es que para mí fue muy importante a nivel actoral y para el público también, lo que fue una gran coincidencia. La repercusión y lo popular es todo un ítem, además de lo artístico. Y, en ese sentido, Nina tuvo todo”.

Sobre su separación de Suar, reflexionó: “Yo jamás estaría con un hombre que me dice lo que tengo que hacer. Además, jamás expuse mi vida en pareja y nunca hubiera estado con alguien que se metiera con mi profesión. Yo estudio desde los ocho años y sé perfectamente cuál es mi camino. Por otro lado, Adrián (Suar) nunca estaría con alguien dependiente, alguien que esté preguntándole todo“.

Con respecto a la obra teatral Sugar, adelantó: “Se estrena en abril, con Nico Cabré y Fede D’Elía. Producen Susana Giménez y Gustavo Yankelevich, y hay algo de toda esa mística de ocupar ese lugar de Marilyn y Susana. Esa obra y ese personaje fueron un éxito acá hace treinta años. Estuvo tres años seguidos en cartel y es una gran responsabilidad estar a cargo de reponerla”.

En cuanto a su carácter seductor, aseveró: “Yo siento que tengo la sensualidad a flor de piel, y eso no tiene tanto que ver con si estoy gorda, flaca, linda o fea. Es algo de mi persona que a veces relaciono con la danza, con el conocimiento de mi cuerpo”.