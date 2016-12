Carmen Barbieri fue amenazada por ir a Carlos Paz: “Sabían hasta la dirección de la casa, me dijeron cosas horribles”

Carmen Barbieri protagoniza el primer escándalo de la temporada antes de estrenar la obra La revista de Carmen en el teatro Melos.

La capocómica estaba haciendo las valijas para viajar cuando recibió un llamado anónimo para frenar su desembarco en Córdoba.

“Fue una amenaza que te hacen por teléfono. ‘No pises Carlos Paz, sabemos que venís con tu mamá y cuando se queda sola, sos boleta’, me dijeron. Llamaron a mi celular, había cambiado la máquina, no el número. No lo grabé y decía privado. Nunca atiendo y atendí. Me dieron la dirección del barrio donde iba a estar. Mi productor pagó esa casa, van a vivir algunos artistas. Me dijeron cosas horribles pero no quiero asustar más a mi mamá“, relató en Intrusos.

Luego contó que por este motivo los productores decidieron que se quede en un hotel y no en una casa. Además le pusieron seguridad privada. Al enterarse de esto, su madre dijo que no quería ir a Carlos Paz y en un audio que le envió a Jorge Rial aseguró: “Yo sé de donde viene todo, no me voy a morir sin decirlo”.

“Estoy en el ojo de la tormenta siempre, se está hablando de mí antes de la temporada. Ojalá repercuta para bien y venga toda la familia a ver la revista”, concluyó Carmen.