La respuesta de Messi y el plantel ante la posible convocatoria de Icardi

En una charla que dispuso Olé entre algunos simpatizantes del cuadro albiceleste y el estratega nacional, el Patón transmitió lo que le contestó el plantel al ser consultados sobre el posible llamado al esposo de Wanda Nara.

“Cuando llegué, escuché que no podía convocar a Tevez ni a Icardi. Entonces los junté a los jugadores y les pregunté si tenían problemas con ellos. Me dijeron: ‘No, Patón, citá al que quieras’. Yo quería tantearlos a ver si era cierto”, expresó. Y luego, agregó: “Me dijeron: ‘No tenemos problemas con ninguno y si hay un problema con alguno lo agarramos y lo solucionamos nosotros’. No tienen problemas con nadie. Me dan la libertad de citar al que sea”.