La Gobernadora visitó el Hogar Escuela “Eva Perón”

La Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora visitó el Hogar Escuela “Eva Perón”, para entregarle juguetes a los niños por el Día de los Reyes Magos y luego de compartir emotivos momentos con los pequeños, también visitó las obras de remodelaciones que se realizan en el edificio.

Cabe destacar, que en el mencionado Hogar se está llevando a cabo una refacción integral del establecimiento, desde el comedor, las habitaciones, sanitarios y demás dependencias, mejorando notoriamente la calidad de vida de los niños que se encuentran en el Hogar.

Al llegar al Hogar, la titular del Poder Ejecutivo de la Provincial fue recibida por la subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, Lic. Claudia Juárez y la directora del Hogar Escuela “Eva Perón”, Carolina Ibáñez. Luego, la Gobernadora saludó a cada uno de los empleados de la institución y a los miembros del equipo técnico que trabaja en el lugar.

Seguidamente, la primera mandataria acompañada por las autoridades del Hogar recorrió el sector donde se está llevando a cabo las importantes remodelaciones. En este sentido, visitó en primera instancia el comedor, con aire acondicionado incorporado y un Televisor de última generación, conformando un lugar de mucha comodidad con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a los pequeños que se encuentran en el Hogar.

Acto seguido, la Gobernadora de la Provincia estuvo visitando los nuevos dormitorios, con sus modernas camas y muebles, y los hermosos baños del mismo. Sin lugar a dudas, esta magnífica obra permitirá a los niños, de hasta doce años de edad que se encuentran en el Hogar Eva Perón, tener un lugar digno para poder disfrutar una etapa tan importante como es la de la niñez.

Posteriormente, recorrieron el sector del salón para las maestras, un remodelado lugar con mesas y sillas acordes para que los chicos reciban sus respectivas clases de apoyo.

Finalmente, la Dra. Claudia de Zamora, ubicada en el amplio comedor, comenzó a entregar los regalos del día de los Reyes Magos a los chicos. Fue el momento más emotivo y alegre que se vivió en la mañana del Hogar Escuela.

Cada niño o cada niña al recibir su obsequio fue reaccionando de una manera muy particular, pero con el denominador común de la alegría que cada uno denotaba en sus rostros.

Besos, abrazos e innumerables muestras de cariño fue recibiendo la Gobernadora al entregar cada regalo. Ese cariño sincero y puro que solo los niños son capaces de demostrar y trasmitir.

Al terminar la entrega, Hugo Lobos, empleado del Hogar Eva Perón, se mostró muy agradecido a la Mandataria, y en nombre de todos sus compañeros, expresó “le damos un agradecimiento muy grande. Lo que usted hace por los chicos es algo único. Muchas gracias Gobernadora” dijo el hombre.

Agradecimiento de la directora del Hogar

La Directora del Hogar Escuela “Eva Perón” Carolina Ibáñez se mostró muy feliz por la visita realizada por la Gobernadora y remarcó lo siguiente, “no es la primera vez que viene la Gobernadora, sino es una visita que se reitera todos los años y no solamente para el día de reyes, sino que tiene una mirada puesta en los niños los 365 días del año. Tiene una mirada muy sensible respecto de los niños, por lo cual estamos muy agradecidos por eso”, destacó luego.

Además con respecto a la remodelación que se están llevando a cabo, la directora dijo, “la mirada de madre, la mirada femenina ha traído la posibilidad de que la Gobernadora pueda saber cuáles son las necesidades a nivel material o de infraestructura que puedan mejorar la calidad de vida de los niños. Teníamos una infraestructura que no ayudaba –siguió- a nivel habitacional no estaban dadas las condiciones, entonces su mirada a cambiado” y agregó “la autorización de la Gobernadora de que se haga la remodelación a nosotros nos ha sorprendido porque no pensábamos que iba a ser con la calidad que se está llevando a cabo”.

Finalmente, Carolina Ibáñez no ocultó su felicidad y trasmitió la alegría que los chicos demostraron al recibir cada uno de los regalos por parte de la primera mandataria, “Ellos la esperan a la Gobernadora, porque siempre los escucha, siempre se lleva los mensajes de los niños con esa mirada bien particular y específica para con ellos”.

Donación de un TV plasma por parte de Canal 7

En la oportunidad, la Gobernadora de la Provincia se mostró agradecida a Canal 7 por la donación de un televisor que realizó para el Hogar Escuela “Eva Perón”, un regalo del día de Reyes Magos para los más pequeños que podrá disfrutar del mismo en el remodelado comedor.

La Dra. Claudia de Zamora agradeció, en nombre del Gobierno y del Hogar Escuela, esta importante acción que beneficiará a los niños más humildes de la capital, al mismo tiempo que pidió, “que mucho empresarios sigan ese ejemplo. Eso hace a la responsabilidad social empresarial. Espero que muchos sigan este ejemplo” remarcó la Gobernadora.

Saludo de la Agrupación Amigos Peregrinos

Al retirarse del Hogar, la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora saludó a la agrupación “amigos peregrinos de la Virgen del Valle” del barrio Borges de la ciudad capital que se encontraban con disfraces de los reyes magos para darles una hermosa sorpresa a los niños del Hogar.

Allí, la Mandataria compartió un momento con los jóvenes y adultos de la agrupación y los felicitó por esta hermosa acción que llevan a cabo.

“Gracias por involucrarse en algo tan importante como son los niños”, les dijo la Dra. Claudia de Zamora al escuchar con atención las actividades que realizan los jóvenes en diferentes ámbitos, como el CePSi y en el Hogar Escuela Eva Perón.