Federico Bal: “Por Laura siento amor, no me imagino la vida sin ella”

“Hay cosa que me pasan con ella y es evidente. Siento un amor muy grande. No me veo en mi vida lejos de ella. No me siento bien si estoy lejos de ella”, confesó el hijo de Carmen Barbieri sobre su relación con su ex compañera.

Fede indicó que fue el apoyo que recibió de ella cuando él estaba recientemente separado de Barbie Vélez lo que los unió de una forma única: “No me acuerdo cuándo fue la última vez que una mujer se la jugó por mí. Laura fue lo más genuino que tuve en el último tiempo y eso me toca el corazón. Fue mi compañera y mi consejera”.