El boxeador Omar Narváez tiene deudas y podría retirarse

El chubutense Omar Narváez, ex campeón mosca y supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), avisó que probablemente no pelee ante el invicto puertorriqueño Emmanuel Rodríguez en Nueva York el sábado 4 de marzo por serios “problemas económicos”.

Narváez tiene previsto enfrentar a Rodríguez el 4 de marzo en el Barclays Center de Brooklyn, en una pelea eliminatoria para que el ganador quede como retador oficial para enfrentar al titular de la división gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el inglés Lee Haskins.

“Hoy no puedo asegurar que vaya a pelear, pese a que el compromiso esté firmado. Si no voy me congelan en el ranking de la FIB, eso es malo para mi a esta edad (41 años) pero sinceramente estoy asumiendo deudas con (Osvaldo) Rivero en suplementos y otros gastos de entrenamiento”, le confió Narváez al diario La Jornada de Trelew.

“No puedo seguir pagando la cámara hiperbárica cuando habían otras personas que asumieron ese compromiso para hacerlo. No puedo traer sparrings de calidad a Trelew para trabajar en el gimnasio”, dijo el púgil.

“Combatir en Nueva York ante Rodríguez y no cobrar nada sería muy decepcionante. Rivero me ayuda económicamente, pero le tengo que devolver el dinero”, insistió el boxeador de Trelew.

“El Huracán” Narváez, actual campeón Latino gallo de la FIB, cuenta con un récord de 46 peleas ganadas (24 KO) dos reveses y dos empates.