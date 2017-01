Macri llamó al médico rural que está de guardia hace 39 días

“Me sorprendió, me emocionó y me hizo llorar. Hablar con el presidente es algo que no pasa todos los días y para lo que uno no está preparado. Pero sentir su apoyo me dio fuerzas para seguir trabajando 100 días más, aunque espero que no pase”, contó Rey al portal de noticias local El Federal Online.

“Lo único que me reprochó en forma enfática es que soy de River. Yo le pregunté quién es el mejor equipo de la Argentina, que es lógico que es River, porque ganó la copa, y él me dijo que era de casualidad”, bromeó.

Horas después de la conversión llegó al hospital de Malanzán un equipo de profesionales que el gobierno provincial había prometido el sábado.