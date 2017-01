Cancelan la elección de la Reina Nacional del Trigo

Lo confirmó Vanesa Borda, secretaria del Concejo Deliberante y habitual encargada de este aspecto de la celebración triguera, que formaba parte de sus atractivos pero que hoy está atravesado por un cambio de paradigma en la consideración de los derechos de la mujer, según consideró la funcionaria.



“Este no es un cambio más, fue cuidadosamente discutido, y si bien hay coincidencia en que es una parte importante de la Fiesta, y que responde a lo tradicional, no es la primera vez que se evalúa”, sostuvo Borda, que colabora hace unos seis años en la organización de la Fiesta.

Nota Relacionada: Por cuestiones de género, ya no se hará la competencia de “colas Reef”.

“Hay una nueva tendencia en la consideración de los derechos de la mujer, y de lo que significan estos derechos, que no son nuevos, siempre existieron, pero hoy tienen otra visibilización y otra consagración en el cuerpo de la ley de Protección de Derechos de la Mujer, sobre la que el Estado Nacional ha venido trabajando, con efectos sobre la sociedad, y ahora también sobre los gobiernos municipales, que son los más cercanos a la gente y que van comprendiendo, asumiendo y evolucionando en lo que la sociedad reclama“, explicó Borda.



“La elección de esta representante o reina, al menos como la hemos planteado, ha sido con la intención de tener una representación de nuestra fiesta en otras que responden a los mismos estándares. Pero se resolvió discontinuar esta elección y resolver de otra manera la representación de la Fiesta del Trigo, y si bien no se avanzó en este tema, seguramente se seguirá abordando en sucesivas reuniones”, puntualizó.

Una decisión que acompaña un proceso de cambios



Borda consideró que esta decisión “responde a una tendencia que afortunadamente no creo que revierta. Hay muchas referencias en los grupos de chicas que participan de estos concursos al disfrute de estas instancias, y a las buenas intenciones, porque no hay manifestaciones de sacrificio o de cosa ingrata, y por eso desde ese lugar no se entiende cuando se habla de violencia. Pero hay que ir acompañando esos procesos, haciendo cambios, para recoger de la planta a los frutos cuando ya estén maduros”.

“La sociedad de Tres Arroyos ha sido muy activa en la defensa de los derechos de la mujer, y también desde lo institucional se ha creado la Mesa Intersectorial de Mujeres, que ha desarrollado acciones en este sentido, de manera que esta decisión va de la mano de todo este proceso”, finalizó Borda.