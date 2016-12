Sesionó la Legislatura y aprobó el Presupuesto 2017, entre otros temas

Con la presencia de 32 legisladores, sesionó durante la tarde de este martes la Cámara de Diputados de la provincia, abordando un diverso temario de asuntos en lo que fue la última sesión del presente período

Aprobación del Presupuesto

En cuanto al despacho de la Comisión Mixta de Legislación y Economía, en Expte. Nº 897/2016 de Proyecto de LEY de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Provincial Ejercicio 2017, remitido oportunamente desde el Poder Ejecutivo, el mismo fue aprobado sin cambios con lo cual quedó firme su sanción definitiva.

Incorporación de diputados al bloque

“Justicialista-Frente para la Victoria”

Quince legisladores provinciales, representantes del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, comunicaron formalmente su decisión de incorporarse a la integración del bloque “Justicialista-Frente para la Victoria”, en el ámbito de la Cámara de Diputados.

Cuestión de privilegio solicitada

por el diputado Daniel Zamora

El diputado Daniel Zamora realizó la moción para plantear una cuestión de privilegio contra el ex juez del Crimen, Miguel Ángel Moreno; y contra el diputado del bloque UCR-Libres del Sur, Jaime Díaz, además de agregar que se reservaba “efectuar una cuestión similar contra otras personas”.

Durante su exposición el diputado Zamora aseguró que “en una falaz maniobra el ex juez Moreno, asesorado por el concejal capitalino Posse, presentaron un engendro jurídico ante el juez Bonadío en Capital Federal, quien se declaró incompetente” y agregó”no voy a permitir este tipo de difamaciones contra mi buen nombre y honor, y aclaro que voy a ir hasta las últimas consecuencias. Son operaciones mediáticas y políticas”.

Más adelante el legislador indicó que “hay un par de esta Cámara que es el diputado Jaime Díaz, que en sus redes sociales me trató de narcotraficante. Es una canallada que no se lo voy a permitir, como tampoco pretender involucrarme en el caso conocido como el crimen de Marito Salto, ocurrido en Quimilí. No le voy a permitir a mi colega que gratuitamente manche mi buen nombre y honor”.

Posteriormente el diputado Luis Herrera efectuó un análisis de los fundamentos técnicos de la cuestión de privilegio, plateando su apoyo al diputado Daniel Zamora “porque vemos que se ha atacado el buen nombre y honor de un legislador”, solicitando el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis y posterior emisión del despacho que habilite el tratamiento del pleno del Cuerpo.

Prórroga del contrato de vinculación del BSE

Durante la sesión también se aprobó el despacho de Comisión referido a la prórroga del contrato de vinculación del Gobierno de la Provincia con el Agente Financiero de la provincia Banco Santiago del Estero. Este acuerdo comprende una serie de requerimientos, entre ellos: la construcción de 5 nuevas sucursales en lugares donde el Poder Ejecutivo requiera, entre otras.