Se entregaron más viviendas sociales en Beltrán

Continuando con el Programa de Viviendas Sociales que implementó la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora, se entregaron 12 viviendas sociales en la ciudad de Beltrán, departamento Robles. Las mismas están distribuidas entre las localidades de Beltrán, Garza, Paraje Jamta, Taboada, Paraje Bracho y Paraje Uiñoj.

La entrega estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Dr. Ángel Niccolai quien acompañado por autoridades locales y de la región realizó la entrega de las llaves correspondientes a cada uno de los beneficiarios. El acto protocolar se llevó a cabo en la vivienda de Elida Godoy.

Vale remarcar que este importante programa que se viene desarrollando en todo el territorio provincial, busca erradicar las viviendas ranchos y brindarles a cada uno de los ciudadanos más humildes de Santiago del Estero una casa digna, en el lugar de sus afectos, de sus raíces. También el programa busca combatir un flagelo ancestral de todos los santiagueños como es el mal de chagas.

Cabe destacar que en la construcción de las viviendas participaron muchas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encontraban: Movimiento Cristiano y Misionero, Cooperativa Los Gauchos, Isla de Malta: Jesús El Salvador, Productores y Vecinos en Acción, El Arroyito, Club Garza, Cooperativa El Inti y la Iglesia del Tiempo de Dios para las Naciones.

Durante el acto, Marcela Castilla coordinadora de las ONG de la región, expresó “vamos por mucho más, para que no quede ningún rancho en este departamento Robles. Este programa es un programa que le debemos a la Señora Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora. Su sencillez, su mirada tan federal hacia los santiagueños ha hecho que estás viviendas lleguen a cada rincón de la provincia”, agregó Marcela Castillo.

El ministro de Desarrollo Social, Dr. Niccolai agregó “quiero destacar que este programa que ha impulsado nuestra Gobernadora desde que asumió apunta y se focaliza en atender a los sectores más vulnerables de la Provincia, aquellas familias que viven en condiciones que no son las mejores, en viviendas ranchos en viviendas precarias, en riesgo de derrumbe y que no tienen recursos para hacer las casa por sí mismos. Hoy gracias a Dios –remarcó Niccolai- que en el lugar que sea que se construya una casa se hace con recursos humanos de la propia zona y en muchos lugares también favorece a la venta de los insumos, generando una efecto multiplicador de toda la economía regional”.

Siguió, “nuestra Gobernadora sabía que yo venía para acá y les hace llegar un cariño muy especial para todos las instituciones, les agradece profundamente a todos los que posibilitan que estas familias tengan su casa. Y por supuesto –agregó- una felicitación muy grande a las familias que van a poder en estas fiestas brindar dentro de sus nuevas viviendas con mobiliario todo nuevo que le manda la Gobernadora” concluyó el ministro.

Para despedirse el Dr. Niccolai les deseo unas felices fiestas a todos los presentes, “que cada uno tenga salud, mucho amor”, cerró.

Agradecimientos

Elma Mansilla dijo, “estoy muy feliz. Le digo gracias a la Gobernadora por darme la casa” expresó llorando la vecina. “La casa donde vivía antes era un rancho, viví toda la vida pensando que no lo podía hacer y me lo hizo la Gobernadora”, manifestó Elma emocionada al poder contar con su vivienda. “Le doy gracias a la Gobernadora –reiteró- y así como me ayudo a mí que ayude a otros”.

Micaela Figueroa añadió, “gracias a la Gobernadora que me ha podido hacer mi sueño realidad. Nunca esperé tener una casa así, estoy muy feliz por mis hijos que tienen una vivienda digna”.

Federico Cruz expresó, “como no me voy alegrar de tener una casa nueva, es algo muy lindo. Tenía mi ranchito y ahora tengo mi casa digna. Le agradezco a la Gobernadora y a todos los que han hecho posible que tenga mi casita”, remarcó el vecino.

Elida Godoy, la dueña de casa donde se llevó a cabo el acto, también agradeció “a la Señora Gobernadora por haberme hecho está hermosa casa para mis hijos y para Mí. Muchas gracias de corazón. Tenía un rancho con muchos problemas, lo arreglaba en un lado y comenzaba a gotear en otro. Es un sueño cumplido para mí y para mis hijos, le agradezco a la Gobernadora”, dijo.