Las obras de Odebrecht y otras 100 empresas en Argentina están bajo investigación

En otra causa se investiga al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido porque el ex ejecutivo de Petrobras Néstor Cerveró –condenado a 12 años de prisión– y el empresario Fernando Soares confesaron que cobraron 300 mil dólares para que la compañía –socia de Odebrecht– vendiera “Transener”. Ambos dijeron que De Vido participó de las gestiones para que la empresa pasase a una compañía argentina y no a otra de Estados Unidos, con quien ya estaba acordada la venta. El expediente lo lleva el juez Sebastián Ramos.