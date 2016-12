Internaron a José López en el Hospital Penitenciario Central por depresión

José López, el ex secretario de Obras Públicas, quien se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza, desde el pasado mes de junio y procesado por enriquecimiento ilícito, se descompensó y fue internado en el Hospital Penitenciario Central (HPC).

Según informa el diario La Nación, López se deprimió después de enterarse de que su familia no lo iba a ir a visitar para la fiestas de Navidad y Año Nuevo.

El ex funcionario estaba alojado Unidad Residencial VI, también conocido como pabellón, donde era compañero del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

Entre tanto, el martes 20 de diciembre, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas por presunto enriquecimiento ilícito.

La sala II del tribunal de apelaciones confirmó la decisión del juez de primera instancia Daniel Rafecas, quien había sostenido que López era dueño y no inquilino de la casa que ocupaba en Tigre.