Habló el papá de Jonathan Echimborde: “Voté un cambio y perdí a mi hijo”

Cerca de las 14 de este martes, comenzaron los disparos. Un patrullero comenzó a disparar contra un Volskwagen Bora color gris en el que se trasladaban dos delincuentes que habían cometido un robo momentos antes.

Según los testigos, se escucharon al menos once disparos. Uno impactó en Jontahan, un hombre de 28 años que murió luego de ser trasladado al Santojanni.

Los vecinos aseguraron que los únicos que dispararon “fueron desde el patrullero”. “No hay dudas de que a mi hijo lo mató la policía”. “Cuando mi hijo estaba tirado en el piso, los efectivos estaban pateando las vainas para que no se vieran. Los vecinos cuidaron la escena del crimen”, denunció Oscar.

El hombre, papá del joven de 28 años, es ex combatiente de Malvinas. “Yo voté un cambio y ahora perdí a mi hijo”, sentenció y agregó: “hay filmaciones que muestran a un policía con medio cuerpo afuera del patrullero “.



“No creo en la justicia, si te das cuenta que nadie vino a poner la cara, qué queres que crea”, dijo el hombre en declaraciones televisivas.

Asimismo, cuando le preguntaron que si haría justicia por mano propia, Oscar manifestó que si lo haría. “Si porque me obligan, yo sé que esto me va a jugar en contra pero lo voy hacer, a mi hijo nadie me lo va a devolver”, aseguró.