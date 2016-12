Estuvo secuestrado casi una semana y lo liberaron tras el pago de $650.000

Finalmente el joven contó cómo fue el momento de la liberación. Dijo que lo tiraron del auto con la cara tapada y que sólo en ese momento sintió miedo de que lo pudieran matar. “El único miedo fue con la entrega del dinero. Si algo salía mal, el que pagaba las consecuencias era yo. Cuando me largaron, me tiraron al pasto con la cabeza tapada, boca al suelo. Ahí pensé o se escucha el disparo o el auto yéndose. Me agaché y luego escuché las puertas y se fueron”, agregó.