Entrega de viviendas sociales en El Barrial

Continuando con el programa de viviendas sociales, impulsado por la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, se inauguraron viviendas sociales en la localidad de El Barrial, Departamento Banda. El acto fue encabezado por el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, el Arq. Osvaldo Fernández y los diputados provinciales, Julián Luna y Nélida Sosa.

Cabe destacar que las viviendas son provistas de todo el mobiliario necesario para la familia: mesa y sillas, camas cuchetas y matrimonial con colchones y ropa de cama, por disposición de la Dra. Claudia de Zamora.

El acto se llevó a cabo en la casa de Estela Barraza, quien manifestó: “Siempre he vivido en un rancho y tenía vinchucas, le agradezco a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, que me ha dado la oportunidad de tener esta casa, para vivir con mis hijos y con mi marido. Ahora vamos a tener una mejor vida, también quería agradecer al ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, porque se me cumple un sueño”.

Valeria Ávila, vecina de la localidad, también se mostró contenta y dijo: “vivía en un ranchito, el cual era muy peligroso porque teníamos vinchucas y por todos los impedimentos que hoy existen. Quería agradecer a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, al Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, por habernos dado la oportunidad de tener una vivienda digna, porque voy a vivir mucho mejor de lo que vivía antes. Esto es un sueño cumplido, un sueño anhelado, así que estoy muy contenta y agradecida a la Gobernadora por hacer realidad este sueño”.

Jorge Barraza expresó “tengo una vivienda digna gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora. Ahora voy a vivir bien, más tranquilo, voy a poder darles una vivienda digna a mis hijos. Es un sueño que se cumple para mí, después de tantos años. Le agradezco al ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, al Arq. Fernández y a la diputada provincial, Nélida Sosa”.

Luis Cejas, en nombre de la beneficiaria, Claudia Cejas, señalo: “Quería agradecerle a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y al ministro de Desarrollo, Dr. Ángel Niccolai, por tener una vivienda. Ya que antes vivía en un rancho, con bichos como vinchucas, también nos caía agua por los techos y la verdad que no se podía vivir. Ahora gracias ellos, tengo una vivienda digna, es un sueño que se nos cumple, para mi familia y para mí. Estoy muy contento y muy agradecido a la Gobernadora. Quería decirle, que continúe con este proyecto, para que la siguiente familia tenga para vivir y no este expuesto a los bichos”.

Juan Salvatierra, conto: “mi ranchito era precario. Estoy agradecido a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora que hizo realidad mi sueño después de tantos años. También quería agradecer a los Diputados Provinciales, Julián Luna y a Nélida Sosa. Estoy muy contento y agradecido a la Gobernadora, por todo lo que hace. Ahora voy a tener una casa digna para vivir con mi esposa”.

Lidia Maldonado, esbozo: “toda mi vida he vivido en un rancho, ahora gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, tengo una vivienda digna. Voy a vivir mucho mejor. Esto es un sueño que se me cumple, estoy muy contenta y agradecida a la Gobernadora y a todos los que han hecho por nosotros”.

Para finalizar, el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai, destaco: “Estoy participando con alegría de esta entrega de viviendas, donde también felicito a cada institución por colaborar y les quiero decir que vamos a seguir trabajando, inaugurando viviendas sociales en todo el territorio provincial, para que todas aquellas familias que necesitan un nuevo hogar puedan concretar su sueño, y de este modo tengan la certeza de que serán beneficiadas”, concluyo.