Brutal femicidio en Misiones: una mujer murió en un ataque sexual

Una mujer murió en el Hospital Escuela de Agudos de Posadas tras ser torturada durante un ataque sexual perpetrado en el municipio misionero de Garupá, y la policía detuvo a dos hombres acusados por el hecho.

Fuentes policiales informaron este lunes, que la víctima mortal, identificada como Irma Ferreyra Da Rocha, murió este domingo en el centro de salud, donde fue ingresada el sábado a la madrugada con heridas graves a raíz de una golpiza y desgarramiento de órganos internos provocados por empalamiento.

Las mismas fuentes reportaron que la mujer fue hallada por un vecino, quien llamó a la policía, en una calle del barrio Villa Bonita del municipio de Garupá, lindante con Posadas, debajo de uno de los puentes que conforman el acceso sur a la capital misionera.

La mujer fue trasladada al Hospital Escuela de Agudos de Posadas, donde los médicos detectaron lesiones graves, con hemorragia interna, producto de la introducción de una rama en la vagina y el ano, lo que le provocó desgarramiento de órganos.

A raíz de la gravedad de las heridas la mujer murió este domingo, manifestaron las mismas fuentes.

La policía, en tanto, inició una investigación para reconstruir el hecho y afirmó que el vecino que encontró a la mujer, un efectivo de Prefectura Naval que llamó a la fuerza, había escuchado gritos y supuso que se trataba de un robo.

El vecino, entonces, tomó su arma reglamentaria y al salir de su vivienda vio que un hombre escapaba en la oscuridad y encontró a la mujer.

La víctima mortal, manifestaron las fuentes del caso, trabajaba en la feria de un complejo conocido como La Salada.

La noche en que fue atacada había participado en un encuentro de fin de año organizado por los puesteros, donde al parecer entabló una relación con un hombre de 47 años, con quien abandonó la reunión.

Ese hombre, junto a un presunto cómplice, de 27 años, fueron detenidos horas después del ataque y tortura perpetrados contra la mujer, quien murió ayer a las 21 en el hospital de Posadas.

Una de las hermanas de la víctima mortal, Marta Ferreyra Da Rocha, dijo en declaraciones a la prensa que “la policía me avisó y me dijo que a mi hermana la encontraron en un túnel en Villa Bonita, abusada sexualmente”. “Entré a verla en el hospital y me destrozó el alma. Nadie se merece algo tan bruto, nadie en la faz de la tierra merece eso que no tiene nombre, que le quiten la vida de esa manera. Me quedé un ratito con ella y sólo me pedía socorro, estaba destrozada”, expresó la mujer.